ГУР заявило про знищення гелікоптера Мі-8 на території РФ

У середу, 17 квітня, на аеродромі "Кряж" у російській Самарі було знищено транспортний гелікоптер Мі-8, заявило Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

"Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів", - йдеться в дописі на Faсebook-сторінці ГУР, до якого додається відео вибуху.





У Криму - пожежа на військовому аеродромі

Як повідомлялося, в ніч на середу на військовому аеродромі в Джанкої на півночі анексованого Росією Криму після вибухів розпочалась пожежа на військовому аеродромі.

На цьому аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу РФ, зокрема три авіаційні ескадрильї - на гелікоптерах Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.