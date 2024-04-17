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У Джанкої лунали вибухи біля військового аеродрому. Що відомо
13:11 17.04.2024 |
У районі військового аеродрому в Джанкої на території анексованого Криму в ніч на середу лунали вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали.
Посилаючись на місцевих жителів, телеграм-канал Astra пише, що біля аеродрому виникла масштабна пожежа.
Кримські пабліки пишуть про кілька джерел потужних пожеж, і що на цьому аеродромі могли стояти ударні вертольоти та пускові установки С-300/С-400.
Відео на тему:
Офіційної інформації про те, що сталося, немає. Росія ніяк не прокоментувала події в Джанкої. Досі мовчить і український Генштаб.
Натомість начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що військовий аеродром у Джанкої "є законною ціллю" для України.
"Це відповідний об'єкт, де базувалася в тому числі армійська авіація. Крім того, ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітаріхаб, росіяни дуже часто змінювали місця дислокації різних підрозділів і переміщували їх для того, щоб відвести від ймовірного ураження. Але не всі маневри були вдалими", - сказала Гуменюк.
Що саме вразили на аеродромі в Джанкої, вона не уточнила. Каже, що "треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу".
За даними Крим.Реалії, на авіабазі розташований 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. Також там нібито дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.
"Насправді, те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо. Але результати даємо верифіковані, такі які вже уточнені, вивірені і мають офіційне підтвердження", - наголосила Гуменюк.
Одночасно з першими повідомленнями про атаку на Джанкой стало відомо, що автомобільний рух Кримським мостом тимчасово призупинили, причина невідома.
Ділянку автомобільної дороги Джанкой-Феодосія біля Джанкоя тимчасово перекрили та організували об'їзд, повідомив місцевий мінтранс.
Приблизно через годину рух відновили.
Пізніше у міноборони Росії повідомили, що над Мордовією і Татарстаном збили український дрон, але про події в Джанкої теж не згадали.
Ближче до обіду Росавіація повідомила, що "в цілях безпеки" обмежила роботу аеропортів Казані, Нижньокамська і Нижнього Новгорода. Зазвичай це відбувається через загрозу атаки дронів.
Невдовзі аеропорт в Нижньому Новгороді запрацював.
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