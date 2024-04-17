Гладковський виїхав за кордон, НАБУ оголосило його в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях під час закупівлі автівок для армії. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Він спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами", - сказано в повідомленні.

Суму завданих державі збитків оцінюють у понад 17 млн грн.

За даними слідства, у 2017 році ексчиновники Міноборони у змові з Гладковським нібито організували закупівлю вантажних автомобілів МАЗ 6317 (Богдан 6317) у межах держоборонзамовлення. Закупівлю провели за незаконно завищеними цінами, заявляли у НАБУ. При цьому виробником цих автомобілів є підприємство АТ "АК "Богдан Моторс", частка в якому належала Гладковському та його близьким.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Олега Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього обвинувачений припинив з'являтися на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук.

Гладковський тричі за час воєнного стану виїжджав за кордон як водій гуманітарних вантажів, зареєструвавшись у системі "Шлях", розповідав у жовтні 2022 року заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Гладковський неодноразово був заброньований обласними військовими обласними адміністраціями, зокрема Хмельницькою, як водій гуманітарних вантажів. Він тричі перетинав держкордон на автомобілях різних марок, зареєстрованих на різних осіб, і щоразу повертався пішки. Двічі повернення відбулося після закінчення терміну бронювання.

Наказів про бронювання Гладковського як водія гуманітарних, медичних вантажів та вантажів для потреб Збройних Сил України чи документів, на підставі яких такі накази могли бути ухвалені, НАЗК не знайшло.