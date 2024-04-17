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Канада надасть Україні пільговий кредит на $300 мільйонів
09:32 17.04.2024 |
Цього року уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських дол (близько 307 млн дол США).
Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни.
"У бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 млрд дол позик у 2024-му році, з яких 2 млрд дол вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам", - стверджується у документі.
Окрім цього, Канада протягом п'яти років перерахує Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію України. "Окрім безпосередньої підтримки у її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, Україна потребує допомоги у відбудові економіки й інфраструктури після завданої путінською війною шкоди. Канада та наші союзники працюють над підтримкою реконструкції України та гарантуванням того, що після війни настане світле майбутнє", - наголошується у державному кошторисі.
Нагадаємо: після початку повномасштабного російського вторгнення, Канада вже надала Україні різноманітної фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги на понад 10 млрд дол США.
Як повідомляв Укрінформ, до державного бюджету України від Канади надійшло 2 млрд канадських доларів (еквівалент 1,5 млрд дол. США) кредиту на пільгових умовах терміном 10 років.
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