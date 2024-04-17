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Після секретного брифінгу комітет розвідки Конгресу закликав негайно схвалити допомогу Україні
08:34 17.04.2024 |
У комітеті розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо ситуації в Україні закликали Конгрес негайно проголосувати за допомогу Києву.
Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднили голова комітету, республіканець Майк Тернер, та високопоставлений член комітету, демократ Джим Гаймс.
Конгресмени заявили, що рішення про допомогу Україні слід ухвалити негайно через критичну ситуацію.
"Сьогодні на засекреченому брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги на цьому тижні. Сполучені Штати повинні протистояти агресивній війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні є критичною", - сказано у заяві.
Напередодні спікер палати Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки.
Однак деякі республіканці із жорсткого крила партії вимагають, аби пропозиція містила заходи для охорони кордону США з Мексикою.
Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що розгляне пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона стосовно допомоги Україні та іншим американським союзникам окремими законопроєктами.
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