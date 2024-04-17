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НАБУ вперше передало до суду справу про хабар у біткоїнах, підозрюють «слугу народу» Одарченка
23:38 16.04.2024 |
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду обвинувальний акт проти депутата Верховної Ради Андрія Одарченка зі "Слуги народу".
Про це повідомили пресслужби відомств.
Як повідомляється, Одарченка обвинувачують у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).
За це депутат пообіцяв неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тис., а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало $10 тис.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.
Дії депутата кваліфікували як спробу дати хабар - ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Депутат, однак, заперечує, що перераховував гроші, пише LIGA.net. За його словами, він лише допомагав розібратися Найєму в криптовалютах.
Одарченко також припускав, що справу проти нього ініціювали вороги, яких він міг нажити як член антикорупційного комітету Верховної Ради.
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