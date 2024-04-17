Шмигаль прибув до Штатів на збори МВФ і Світового банку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув у США в межах візиту на Spring Meetings МВФ і Світового банку. Під час візиту планується обговорити інвестиції та допомогу Україні.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

"Починаємо роботу в США в межах візиту на Spring Meetings МВФ і Світового банку. У Чикаго проводимо зустріч зі спецпредставницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Головна тема - залучення американських інвестицій", - ідеться у повідомленні.

Попереду запланована зустріч із представниками бізнесу, із якими Шмигаль спілкуватиметься про перспективні проєкти в Україні.

У межах візиту також відбудеться обговорення фінансової підтримки, конфіскації російських активів, ситуації в енергетиці та посилення української ППО.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір, де обговорили Формулу миру та інтеграцію України в Європейський Союз і НАТО.