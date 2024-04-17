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Шмигаль прибув до Штатів на збори МВФ і Світового банку
23:04 16.04.2024 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув у США в межах візиту на Spring Meetings МВФ і Світового банку. Під час візиту планується обговорити інвестиції та допомогу Україні.
Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.
"Починаємо роботу в США в межах візиту на Spring Meetings МВФ і Світового банку. У Чикаго проводимо зустріч зі спецпредставницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Головна тема - залучення американських інвестицій", - ідеться у повідомленні.
Попереду запланована зустріч із представниками бізнесу, із якими Шмигаль спілкуватиметься про перспективні проєкти в Україні.
У межах візиту також відбудеться обговорення фінансової підтримки, конфіскації російських активів, ситуації в енергетиці та посилення української ППО.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір, де обговорили Формулу миру та інтеграцію України в Європейський Союз і НАТО.
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