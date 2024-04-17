Лише один український депутат у ПАРЄ підтримав членство Косова в Раді Європи

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") став єдиним представником української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, який підтримав резолюцію про членство Косова в цій організації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час засідання ПАРЄ 16 квітня, де розглядалось питання про членство Косова в Раді Європи, Гончаренко під час дебатів публічно виступив на підтримку цього рішення.

Депутат і раніше відкрито висловлював підтримку незалежності Косова: у жовтні 2022 року він став першим українським парламентарем, який виступив у косовському законодавчому органі.

Після голосування Гончаренко у своєму Telegram-каналі привітав рішення ПАРЄ підтримати членство Косова.

"Я давно просуваю це питання тут, у ПАРЄ. Адже ми повинні протистояти будь-яким намаганням побудувати імперію в сучасному світі. Ні російська, ні сербська, ні будь-яка інша імперії - ніколи не будуть відбудовані", - зазначив він.

Голосування в ПАРЄ не завершує процедуру. Щоби Косово стало членом організації, фінальне рішення має ухвалити Комітету міністрів РЄ двома третинами голосів. Утім, на попередніх голосуваннях в КМРЄ була необхідна кількість голосів "за". Як повідомляла ЄвроПравда, очікується, що КМРЄ ухвалить рішення вже в середині травня.

Як відомо, низка держав Ради Європи, включно з Україною, не визнають незалежність Косово, однак доповідачка ПАРЄ Теодора Бакояніс наполягає, що членство Косова не змушує їх до такого визнання. Попри ці запевнення, для Косова членство у Раді Європи стане надважливим кроком для міжнародного визнання.