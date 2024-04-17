Фінансові новини
- |
- 17.04.24
- |
- 01:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лише один український депутат у ПАРЄ підтримав членство Косова в Раді Європи
22:07 16.04.2024 |
Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") став єдиним представником української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, який підтримав резолюцію про членство Косова в цій організації.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Під час засідання ПАРЄ 16 квітня, де розглядалось питання про членство Косова в Раді Європи, Гончаренко під час дебатів публічно виступив на підтримку цього рішення.
Депутат і раніше відкрито висловлював підтримку незалежності Косова: у жовтні 2022 року він став першим українським парламентарем, який виступив у косовському законодавчому органі.
Після голосування Гончаренко у своєму Telegram-каналі привітав рішення ПАРЄ підтримати членство Косова.
"Я давно просуваю це питання тут, у ПАРЄ. Адже ми повинні протистояти будь-яким намаганням побудувати імперію в сучасному світі. Ні російська, ні сербська, ні будь-яка інша імперії - ніколи не будуть відбудовані", - зазначив він.
Голосування в ПАРЄ не завершує процедуру. Щоби Косово стало членом організації, фінальне рішення має ухвалити Комітету міністрів РЄ двома третинами голосів. Утім, на попередніх голосуваннях в КМРЄ була необхідна кількість голосів "за". Як повідомляла ЄвроПравда, очікується, що КМРЄ ухвалить рішення вже в середині травня.
Як відомо, низка держав Ради Європи, включно з Україною, не визнають незалежність Косово, однак доповідачка ПАРЄ Теодора Бакояніс наполягає, що членство Косова не змушує їх до такого визнання. Попри ці запевнення, для Косова членство у Раді Європи стане надважливим кроком для міжнародного визнання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ підтримала вступ Косова до організації переконливою більшістю голосів
|Зеленський підписав закон про посилення мобілізації
|Спікер Джонсон представив чотири законопроєкти, серед них один про допомогу Україні
|Норвегія надасть Україні «безпекові гарантії»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАБУ вперше передало до суду справу про хабар у біткоїнах, підозрюють «слугу народу» Одарченка
|Порошенко передав військовим ще 5 новітніх комплексів РЕБ «Ай-Петрі СВ»
|Шмигаль прибув до Штатів на збори МВФ і Світового банку
|Зеленський: Активна роль Китаю може прискорити шлях до миру
|ПАРЄ підтримала вилучення заморожених активів Росії на користь України
|Лише один український депутат у ПАРЄ підтримав членство Косова в Раді Європи
Бізнес
|Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас
|Apple планує оновити всю лінійку Mac чипами M4, які будуть зосереджені на можливостях ШІ
|realme GT Neo 6 SE: OLED-дисплей із піковою яскравістю в 6000 ніт та чип Snapdragon 7+ Gen 3 за ціною $234
|Microsoft амбітно налаштована на успіх нового процесора Snapdragon X Elite
|X (Twitter) запускає авторизацію через ключ доступу по всьому світу. Але лише для iOS