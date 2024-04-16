До Румунії прибудуть нові F-16 для навчання пілотів

Ще три винищувачі F-16 Королівських ВПС Нідерландів прибудуть до Європейського центру підготовки пілотів F-16 в Румунії, де зокрема проходять навчання українські пілоти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Румунії, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, у середу, 17 квітня, румунський міністр оборони Анджел Тилвар проведе зустріч зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен на 86-й авіабазі "Лейтенант авіації Георге Мочорніце" в місті Борча, де минулого року відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC).

Зустріч присвячена прибуттю ще трьох літаків F-16 Fighting Falcon Королівських ВПС Нідерландів, які будуть передані в розпорядження навчального центру в рамках програм підготовки пілотів.

Центр навчання на F-16 у Фетешті відкрили в листопаді 2023 року в межах зусиль союзників Києва із навчання українських льотчиків на винищувачах західного зразка.

Згідно з угодою про співпрацю, Міністерство оборони Румунії забезпечило авіабазу для навчань, Нідерланди - літаки F-16, а компанія Lockheed Martin - інструкторів та обслуговування.

Очікують, що підготовка українських пілотів у навчальному центрі у Фетешті триватиме приблизно пів року.

Окрім Румунії, українські льотчики проходять або будуть проходити підготовку на F-16 у США, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.