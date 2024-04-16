«Залишилося нуль ракет»: Зеленський пояснив, як ворогу вдалося знищити Трипільську ТЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що російським військовим вдалося знищити Трипільську ТЕС, тому що в України закінчились ракети для її захисту.

Про це він повідомив в інтерв'ю PBS.

"Я вам наведу один приклад дуже простий - на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", - сказав очільник держави.

Він також прокоментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку.

За словами Зеленського, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні... Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", - зазначив президент, наголосивши, що Україна захищає небо самостійно.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.