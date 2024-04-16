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Білий дім проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю
08:48 16.04.2024 |
Білий дім заявив у понеділок, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу в понеділок, її цитує Axios.
Жан-П'єр сказала, що "ми не приймемо окремий" законопроєкт про допомогу Ізраїлю.
"Окремий проєкт фактично не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це фактично затримало б... необхідну допомогу", - сказала Жан-П'єр, закликавши натомість Палату представників прийняти сенатський законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню обсягом 95 мільярдів доларів.
Раніше під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Білий дім "проти окремого законопроєкту, який діятиме лише щодо Ізраїлю, і як ми бачили, який пропонується".
Погроза президента Байдена накласти вето на окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю, запропонований республіканцями Палати представників у лютому, згуртувала демократів, щоб провалити цей план.
Спікер Палати представників Майк Джонсон 15 квітня оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки у палаті, який передбачає чотири окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки і частину допомоги Києву - у кредит.
Нагадаємо, у п'ятницю Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, а після того поїхав до Трампа, який після зустрічі сказав, що підтримує схвалення фінансової допомоги Україні, але у формі позики.
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