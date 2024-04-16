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АНАЛІТИКА

Єрмак обговорив із делегацією Lockheed Martin майбутню експлуатацію винищувачів F-16

23:58 15.04.2024 |

Політика

 

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією американської оборонної компанії Lockheed Martin на чолі з її віцепрезидентом Реймондом Піселлі, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Під час зустрічі Єрмак поінформував співрозмовників про наслідки нещодавніх російських обстрілів критичної інфраструктури України, зокрема про складну ситуацію в Харкові та області. Саме тому Україна сьогодні вкрай потребує посилення ППО.

"Не дивлячись на все це місто Харків живе, люди тримаються навіть у таких складних умовах", - наголосив Єрмак.

За його словами, Україна сподівається, що Палата представників Конгресу США ухвалить рішення про виділення пакету підтримки якомога швидше.

Крім цього, сторони обговорили питання майбутньої експлуатації винищувачів F-16, виробником яких є Lockheed Martin, а також усіх необхідних для цього підготовчих кроків.

"Керівник Офісу Президента зауважив, що одним із пріоритетів для нашої держави зараз також є збільшення виробництва власної оборонної продукції. І в цьому процесі Україна дуже розраховує на кооперацію з американськими компаніями", - повідомляє пресслужба.

Єрмак подякував представникам Lockheed Martin за підтримку України в цей вирішальний для її незалежності момент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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