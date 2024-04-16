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АНАЛІТИКА

«Коаліція дронів»: Канада надасть Україні 450 БпЛА SkyRanger

«Коаліція дронів»: Канада надасть Україні 450 БпЛА SkyRanger

 

Канада влітку розпочне передачу Україні 450 багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів SkyRanger, а Литва виділить три мільйони євро на виробництво FPV-дронів. Також Нідерланди підтвердили наміри законтрактувати партію дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною, а сама ФРН передасть Києву розвідувальні дрони VECTOR 211. Як повідомили у міністерстві оборони України у понеділок, 15 квітня, такими є результати позачергового засідання керівної групи так званої "коаліції дронів".

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко під час свого виступу зазначила, що ситуація на фронті змінюється щодня, а війська РФ й далі атакують цивільні об'єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. "Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", - цитує її пресслужба відомства.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав присутніх "щодня пам'ятати, що війна триває, тож час усім учасникам долучитися до підтримки ініціативи, яка набирає обертів і очікує на приєднання нових країн", йдеться у повідомленні.

"Коаліція дронів" офіційно стартувала 14 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (відомовї як "формат Рамштайн"). Співлідерами коаліції є Великобританія та Латвія. Також до коаліції доєднались Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Канада
 

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