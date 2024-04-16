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Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС
23:23 15.04.2024 |
Під час переговорів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глави МЗС Норвегії Еспена Барта Ейде обговорювалося подальше посилення української протиповітряної оборони, повідомили міністри на спільній пресконференції в понеділок.
"Головною темою переговорів, скажу відверто, були системи ППО. Норвезькі NASAMS надзвичайно позитивно себе зарекомендували в Україні, і ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає зусиль, щоб Україна мала більше таких систем, однак уряд Норвегії також має інструменти та можливості, щоб допомогти нам отримати системи Patriot з інших країн, і ми цю тему теж сьогодні предметно обговорили", - заявив Кулеба.
Ейде, у свою чергу, зазначив, що Норвегія усвідомлює складність ситуації в Україні, і що ППО є однією з провідних тем.
"Згадали вже NASAMS, і ми також нарощуємо виробництво цих новітніх ракет, але вони виробляються не лише в Норвегії, є конгломерат країн, які їх виробляють. Ми над цим працюємо. І також пан Кулеба сказав, що ми з іншими країнами зараз говоримо про те, як ми можемо забезпечити більшу кількість Patriot, тому що ППО - це дуже важливо для того, щоб захистити вашу економіку, енергетичну інфраструктуру, щоб захистити ваше населення і для того, щоб підтримати бойовий дух. Звісно, перемогти тільки засобами ППО - цього недостатньо, але це дуже важливий компонент", - наголосив він.
Кулеба зазначив, що відповідні кроки для забезпечення України додатковими засобами ППО буде зроблено найближчим часом.
"Я хочу висловити подяку пану міністру за щире прагнення забезпечити виконання того, про що ми сьогодні говорили щодо надання більшої кількості засобів ППО Україні. Я не маю сумнівів, що Норвегія робить усе, що може, з того, що я почув сьогодні. Це все не відбувається за один день. Проте ми обидва маємо спільне розуміння, що нові батареї ППО мають бути поставлені якомога швидше. І ми вже визначили конкретні кроки, які Норвегія зробить, навіть сьогодні, як сказав мені міністр, щоб у цьому напрямі просунутися", - розповів Кулеба.
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