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АНАЛІТИКА

Торік в Україні покарали втричі менше корупціонерів

13:07 15.04.2024 |

Політика

 

Упродовж 2023 року до Реєстру корупціонерів потрапили 2420 осіб, це майже утричі менше порівняно з довоєнним 2021 роком (7 тис.).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область. Але кількість записів від початку великої війни тут теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то минулоріч - лише 192.

У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов'язані з деклараціями - 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов'язано з тим, що від початку повномасштабної війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.

Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі - 38,2% та 53,1% випадків відповідно.

Найчастіше зловмисників засуджують до штрафів - 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно становлять десь 5-8% покарань.

Через воєнний стан інформацію про корупціонерів приховали з відкритих джерел, тож наразі "Опендатабот" не може оприлюднити конкретні дані, як-от місце роботи та посаду правопорушника.

Порушники, внесені до Реєстру корупціонерів, переважно, перебувають там безстроково. Наразі в Україні є лише кілька причин, через які людину можуть виключити з цього списку: скасування вироку ухвалою суду, винесення виправдувального вироку, відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження тощо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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