Від початку року на фронт поставлено втричі більше дронів, ніж за весь 2023 рік - Сухаревський

Від початку 2024 року поставки дронів на фронт утричі перевищують обсяг, поставлений протягом минулого року, заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський на церемонії спецпогашення поштової марки "Зброя перемоги. Made in UA" у суботу.

"За весь період 2024 року ми поставили практично втричі більше дронів, ніж за весь минулий рік. Цей процес триває... і буде тільки більшим", - сказав Сухаревський, уточнивши, що 99% дронів, які постачають, вітчизняного виробництва.

Він також анонсував, що "морський компонент - морські надводні безпілотні апарати, завдяки яким ми очищаємо Чорне море", у недалекому майбутньому очищатимуть Азовське море.

Також Сухаревський сказав, що дрони, які здатні летіти на 1,2 тис. км углиб Росії - це не ліміт.

"І повірте, вже на сьогоднішній день і навіть на вчорашній 1,2 тис. км - не ліміт", - сказав полковник.