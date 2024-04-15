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У ЗС України з'явилися підрозділи, що спеціалізуються на наземних дронах - Сухаревський
12:55 15.04.2024 |
У підрозділах безпілотних систем ЗСУ введено штатні підрозділи, що спеціалізуються на роботі наземних роботизованих систем, - до кінця 2024 року можна буде побачити їхню системну роботу, розповів заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський.
"На сьогодні сформована чітка стандартизація наземних дронів. Введено в підрозділах безпілотних систем штатні підрозділи наземних роботизованих комплексів", - сказав Сухаревський на церемонії спецпогашення поштової марки "Зброя перемоги. Made in UA" у суботу.
Він зазначив, що сьогодні не йдеться про те, що "за місяць ЗСУ будуть на 100% забезпечені наземними дронами".
Це пов'язано з необхідністю навчити операторів систем, сформувати ефективну тактику застосування наземних дронів. Тактика вже напрацьовується виходячи з досвіду підрозділів, які вже застосовують наземні роботизовані системи, уточнив Сухаревський.
За словами заступника головнокомандувача ЗСУ, на фронті вже зараз використовують "якщо не десятки, то сотні" наземних дронів. Спектр їх застосування широкий.
"Я думаю, що до кінця 2024 року ми побачимо реальну системну роботу наземних роботизованих комплексів зокрема", - сказав Сухаревський.
Він додав, що основне завдання Генштабу і виробників - масштабувати виробництво наземних систем і нарощувати їхню якість.
Дрони, що широко застосовуються в зоні бойових дій, зокрема безпілотні авіаційні комплекси, як FPV, ударні, здатні працювати вночі, мультикоптерного типу, дають серйозну перевагу ЗСУ та змогу компенсувати "обмеженість ресурсів у плані артилерії", зазначив Сухаревський.
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