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Українські пілоти після Британії продовжать навчання у Франції, - Міноборони
09:36 15.04.2024 |
Українські пілоти, які навчалися на F-16 у Британії, продовжать підготовку. Наступний етап буде проходити у Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).
"Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Повітряних сил Сполученого Королівства. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції", - йдеться у повідомленні.
Міністерство оборони Британії також показало фото українських пілотів, які навчалися на літаках F-16.
F-16 для України
Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.
Наприкінці грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.
Також Рютте заявив, що процес передачі винищувачів йде за графіком. Він наголосив, що Україна отримає щонайменше 24 літаки, можливо, більше, але не менше.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що навчання українських пілотів на F-16 вже на завершальному етапі.
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