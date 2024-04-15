Українські пілоти після Британії продовжать навчання у Франції, - Міноборони

Українські пілоти, які навчалися на F-16 у Британії, продовжать підготовку. Наступний етап буде проходити у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

"Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Повітряних сил Сполученого Королівства. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Британії також показало фото українських пілотів, які навчалися на літаках F-16.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Наприкінці грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Також Рютте заявив, що процес передачі винищувачів йде за графіком. Він наголосив, що Україна отримає щонайменше 24 літаки, можливо, більше, але не менше.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що навчання українських пілотів на F-16 вже на завершальному етапі.