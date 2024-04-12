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Кулеба: Ведемо переговори щодо двох батарей Patriot та однієї SAMP/T
22:42 12.04.2024 |
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ведуться "активні переговори" із союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї - SAMP/T.
Про це він сказав в інтерв'ю ведучій Аллі Мазур, уривок із якого показали в телемарафоні ввечері 12 квітня, повідомляє "Європейська правда".
Голова МЗС, говорячи про переговори щодо посилення української ППО, зазначив, що ршення про постачання батарей Patriot залежить Сполучених Штатів, "тому що це американська система".
"Ми достеменно знаємо, де що розташоване. Зараз уже йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot і одній батареї SAMP/T. І, в принципі, якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижня, і ми б їх отримали", - заявив він.
Нагадаємо, що SAMP/T-MAMBA - це перша в Європі протиракетна система великої дальності, здатна знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 кілометрів та балістичні ракети на дальності від 3 до 25 кілометрів, висота ураження - до 25 кілометрів.
Україна отримала одну батарею SAMP/T у 2023 році.
Раніше Кулеба у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу визначив п'ять пріоритетів роботи МЗС у 2024 році, і першим назвав постачання в Україну ППО.
Напередодні Кулеба закликав голову МЗС Франції до негайних дій із постачання ППО Україні та заявив, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.
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