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АНАЛІТИКА

Військові на фронті отримають партію турелів «Шабля», - Федоров

13:02 12.04.2024 |

Політика

Військові на фронті отримають партію турелів «Шабля», - Федоров

 

Міністерство цифрової трансформації передасть на фронт роботизовані платформи "Шабля". Це технічно підсилять українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Військові на фронті отримають партію турелів «Шабля», - Федоров

 

"Продовжуємо розвивати інновації і технологічно підсилювати військових. Зараз у фокусі - роботизовані платформи і РЕБ. Генштаб розподілить та передасть "Шаблі" на найгарячіші ділянки фронту. У партії - три модифікації, вони можуть вести вогонь на відстань від 1,2 км до 2,2 км", - зазначив Федоров.


Федоров додав, що військові активно користуються "Шаблею". Роботизована турель вже воює у складі батальйону Вовки Да Вінчі, 3 та 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 і 125 ОБрТрО, 81 окремої аеромобільної бригади. Окупанти, за словами Федорова, називають модуль "Шабля" "косою смерті".

Військові на фронті отримають партію турелів «Шабля», - Федоров

 

"Оборонні інновації - наше майбутнє, нам потрібно і далі розвиватись по цьому треку, інвестувати в них усі ресурси. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - наголосив міністр.

Що таке "Шабля"

"Шабля" - це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластеру Brave1. Вона дистанційно знищує ворога. Дистанційно - означає збережені життя наших захисників. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника.

Коли Україна почала використовувати "Шаблі"

У серпні 2023-го цей перший дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля" Міністерство оборони допустило до експлуатації. А показували відео роботи цієї роботизованої турелі військові ЗСУ ще минулої весни.

Україна на державному рівні вперше законтрактувала дистанційно-керовані бойові модулі "Шабля" вітчизняного виробництва. Сили оборони вже використовують ці роботизовані турелі на фронті.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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