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АНАЛІТИКА

Британія розглядає можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї, - Міноборони

 

Велика Британія розглядає можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї. Йдеться про засоби для збивання дронів та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Гранта Шаппса, якого цитує The Daily Telegraph.

Глава Міноборони перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. Він зазначив, що розгортання цієї зброї є "найбільшою тратою грошей на оборону".

"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і потенційно на суші", - сказав Шаппс.

За словами Шаппса, Британія хоче встановити DragonFire на озброєння до 2027 року. Але, як зазначив міністр, Британія також працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.

Що таке DragonFire

DragonFire - це фактично лазерний промінь, який здатний збивати безпілотники та ракети. Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, яке людське око не може помітити.

У Міноборони Британії зазначають, що система достатньо потужна, щоб збивати снаряди, що рухаються швидше, ніж, наприклад, балістичні ракети. Головною особливістю лазерної зброї є її низька вартість. Заявлено, що постріл коштує 10 фунтів.


Британія прискорила розгортання лазерної зброї на тлі війни в Україні та конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Очікується, що лазер спочатку буде встановлений на кораблях британського флоту, а потім системи розгорнуть на суші.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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