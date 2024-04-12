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АНАЛІТИКА

Дмитро Кулеба визначив п'ять пріоритетів роботи МЗС у 2024 році

12:28 12.04.2024 |

Політика

 

Українська дипломатія має кілька пріоритетів, робота над якими є ключовою для усіх у МЗС та в посольствах за кордоном.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу, який проводить у Києві "Українська призма".

Кулеба пояснив, що визначення пріоритетів і контроль за ними є обов'язковим, бо саме на них спрямована левова частка зусиль, і це дає змогу досягати кращих результатів.

Перший пріоритет - постачання в Україну ППО. "І не просто ППО, а Patriot або SAMP-T. Передусім Patriot, яких у світі найбільше", - заявив він. Кулеба наголосив, що не сприймає відповідь про неможливість постачання. "Відповідь "ми працюємо" не підходить. Мене цікавить тільки відповідь, скільки буде установок/батарей і коли".

Другий пріоритет - успіх так званого Саміту миру, проведення якого заплановане на середину червня.

Третій - це ЄС і НАТО.

"Щодо ЄС потрібно схвалити переговорну рамку та провести міжурядову конференцію, після чого робота МЗС закінчиться і вона перейде на рівень переговорників", - пояснив Кулеба, висловивши впевненість, що далі це питання знову стане "дипломатичним" вже на етапі рішення про вступ.

"По НАТО - ми готуємося до саміту. Наші партнери дуже хочуть домовитися задовго до саміту, але це буде непросто", - додав міністр, уникнувши конкретики щодо очікувань України.

Четвертий пріоритет - це Латинська Америка.

І п'ятий пріоритет - українці за кордоном. "Я не належу до тих, хто вірить, що більшість тих, хто поїде, повернеться. Я вважаю, що якщо нічого не робити, ми втратимо їх як українців. Асиміляція відбудеться дуже швидко", - зауважив Дмитро Кулеба.
За матеріалами: Європейська правда
 

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