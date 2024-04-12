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АНАЛІТИКА

Patriot для України: як вплине демарш євродепутатів на ЄС

 

Рішення Європейського парламенту (ЄП) не голосувати за фінансування Ради Європейського Союзу доти, доки країни ЄС не виділять для України конче необхідні їй системи протиповітряної оборони (ППО) Patriоt, має лише символічне значення і радше за все не вплине на ситуацію з наданням цих систем, повідомило DW джерело в Європарламенті.

"Це був прояв солідарності на підтримку України, озвучений керівництвом фракції лібералів, проте навряд чи він якимось чином вплине на рішення керівників країн ЄС надати українцям необхідні системи протиповітряного захисту", - сказав співрозмовник.

До такого кроку ЄП вдається не вперше

Протягом останніх 10 років Європарламент систематично не голосує за рішення про фінансування Ради ЄС, проте "гроші на це однаково надходять завдяки іншим бюджетним можливостям". За словами джерела, відмовляючись голосувати за фінансування Ради ЄС, євродепутати демонструють своє невдоволення тим, як та співпрацює з ними щодо проблемних питань.

"В останні роки це була міграційна криза, цього року - виділення Patriot для України", - пояснив співрозмовник.

Проте, на його думку, "те, що ця новина потрапила у заголовки медіа", є ще одним способом нагадати європейцям, що Україна терміново потребує протиповітряного захисту. "У цій ситуації, яка склалася, треба використовувати всі засоби, які ми маємо у своєму розпорядженні", - зазначив співрозмовник.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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