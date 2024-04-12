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Чинний уряд Нідерландів планує збільшити на 400 млн євро підтримку України у 2024 році
23:39 11.04.2024 |
Нинішній уряд Нідерландів, який іде у відставку, ухвалив рішення збільшити загальний обсяг допомоги Україні у 2024 році на 400 мільйонів євро - на додаток до вже обіцяних 2 мільярдів.
Про це 11 квітня із посиланням на джерела повідомили численні нідерландські ЗМІ, зокрема інформагентство ANP, RTL Nieuws та Het Parool, передає "Європейська правда".
Окрім збільшення допомоги у 2024 році на 400 мільйонів євро, нинішній уряд Нідерландів заклав у бюджеті 1,5 мільярда євро на підтримку України у 2025-му.
Також, за даними ЗМІ, уряд Нідерландів планує виділити додаткові кошти на оборону, щоб ці витрати принаймні у 2024-2026 роках відповідали нормі НАТО у 2% ВВП - якої країна жодного разу не досягала.
Станом на кінець лютого Нідерланди витратили загалом понад 2,8 мільярда євро на допомогу Україні.
Як відомо, нідерландський уряд на 2024 рік заклав для України 2 мільярди євро військової підтримки, 295 мільйонів євро як внесок до Європейського фонду миру, 89 мільйонів євро на правосуддя й три мільйони євро на невійськову кіберпідтримку.
Ця ж сума військової допомоги була закріплена у двосторонній безпековій угоді, яку лідери України та Нідерландів підписали 1 березня.
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