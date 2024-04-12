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Зеленський запропонував Угорщині почати роботу над угодою про гарантії безпеки
23:03 11.04.2024 |
Український президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
Зеленський розповів, що під час зустрічі з угорським колегою вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.
Крім цього президент запросив Угорщину взяти участь у саміті та запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.
Також під час зустрічі з Шуйоком Зеленський запропонував Угорщині розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою.
"Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначив президент.
Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів.
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