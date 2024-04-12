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АНАЛІТИКА

Зеленський запропонував Угорщині почати роботу над угодою про гарантії безпеки

 

Український президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Зеленський розповів, що під час зустрічі з угорським колегою вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.

Крім цього президент запросив Угорщину взяти участь у саміті та запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.

Також під час зустрічі з Шуйоком Зеленський запропонував Угорщині розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою.

"Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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