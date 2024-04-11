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Польща може передати Україні зенітні ракети радянського виробництва - Дуда
20:21 11.04.2024 |
Польща може поставити Україні зенітні ракети радянського виробництва, сказав президент Польщі Анджей Дуда на брифінг у Вільнюсі в четвер.
"Сьогодні, під час двосторонньої зустрічі, я і президент Володимир Зеленський обговорювали певні запаси ракет, які ми досі маємо, з радянських часів. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні для того, щоб забезпечити протиповітряну оборону для України. Я говоритиму з моїм міністром оборони, коли повернуся до Польщі", - сказав він.
При цьому Дуда зазначив, що системи Patriot, розміщені в Польщі, "були розгорнуті армією США. І ми також маємо системи, розгорнуті британськими збройними силами в Польщі".
"І дозвольте мені також нагадати вам, що з усіх держав, які є сусідами з Україною, яка зазнала вторгнення Росії, це в Польщі російська ракета завдала шкоди і прилетіла. І це в Польщі російські ракети порушують наш повітряний простір", - сказав Дуда.
"Ми самі постійно перебуваємо під загрозою російської атаки. І тому ці системи вони сьогодні захищають", - зазначив він.
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