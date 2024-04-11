Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль: Словаччина допомагатиме Україні з розмінуванням

 

Словаччина допоможе з очищенням територій від російських мін, надаючи інженерні машини та виробляючи їх спільно з Україною.

Про це повідомив у четвер на спільній пресконференції з прем'єром Словаччини після міжурядових консультацій глава уряду України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністр повідомив, що Словаччина готова надавати допомогу Україні в гуманітарній сфері, зокрема з розмінуванням.

"Говорили про розмінування України. Словаччина готова допомагати і допомагає. Йдеться, зокрема, про спільне виробництво інженерної техніки та про надання вже готових машин для виявлення і знешкодження мін", - сказав Шмигаль.

Він подякував словацьким партнерам "за долучення до великої міжнародної коаліції з очищення наших земель від російського мінного сміття".

Як відомо, після приходу до влади Роберта Фіцо восени минулого року Словаччина на рівні держави відмовилася підтримувати Україну зброєю. Проте офіційна Братислава не заперечує проти приватних контрактів із продажу Україні зброї.

Шмигаль також повідомив, що до кінця цього року Україна та Словаччина планують запустити пряме пасажирське залізничне сполучення між Києвом та Кошице.

А глава словацького уряду Роберт Фіцо розповів, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії, та що вона бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1676
  0,1444
 0,37
EUR
 1
 42,0190
  0,3426
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8313  0,00 0,01 39,3933  0,02 0,06
EUR 42,0000  0,19 0,45 42,8329  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0550  0,02 0,05 39,0800  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес