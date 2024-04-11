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АНАЛІТИКА

Прем'єр Японії зустрівся з Байденом і пообіцяв рішучу підтримку України

 

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що офіційний Токіо розглядає ситуацію в Україні як власну проблему і готовий продовжити жорсткі санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну з президентом США Джо Байденом прес-конференцію в Білому домі в середу, 10 квітня.

"Щодо агресії РФ проти України, якщо виходити з визнання того, що сьогоднішня ситуація в Україні може завтра повторитися у Східній Азії, та якщо сприймати це питання як нашу власну проблему для Японії, я висловив рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії, а також непохитну підтримку України", - сказав Кісіда.

Він також висловив готовність підтримувати тісне партнерство з країнами, які мають спільні підходи у цьому питанні.

Президент США Джо Байден, зі свого боку, відзначив особисту роль прем'єр-міністра Японії, який з самого початку засудив вторгнення Росії та зробив кроки на підтримку України.

Співпраця Японії з Україною

Нагадаємо, на початку квітня Україна отримала від уряду Японії 118 млн доларів на безповоротній основі.

Японський уряд через ситуацію в Україні заборонив експорт до Росії низки товарів, що сприяють зміцненню її промислової бази.

Днями Фуміо Кісіда заявив, що події на міжнародній арені підштовхують світ і Японію до рішучих і несподіваних дій. Зокрема Токіо вирішило фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал.

Тим часом США, Велика Британія й Австралія хочуть залучити Японію для протидії впливу Китаю.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Японія
 

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