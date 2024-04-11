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Столтенберг: Україна має право на удари по військових цілях в Росії
23:23 10.04.2024 |
Україна, згідно з міжнародним правом, має право завдавати ударів по військових цілях Російської Федерації з метою самозахисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Як нагадав Столтенберг, саме Росія вторглась в іншу країну й грубо порушила міжнародне право.
Україна, як відзначив генеральний секретар, має право на самооборону, а її союзники - право на допомогу Києву в реалізації захисту.
"Також Україна має право завдавати ударів по легітимних військових цілях за межами України з метою самозахисту", - додав генсек НАТО.
Атаки на НПЗ у Росії
В останні тижні Сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи (НПЗ) у Росії. Як підрахувало видання The Insider, станом на середину березня у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Також зазначалось, що атаки могли вивести з ладу понад 15% потужностей нафтопереробної галузі країни-терориста.
Як писало Bloomberg, голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що атаки на НПЗ можуть мати наслідки для світової ситуації у сфері енергетики, через що він порадив Україні атакувати "вигідніші" цілі.
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