Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні

Національні збори Болгарії схвалили фінансову допомогу Україні в розмірі 60 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.

Кошти підуть на участь у 4-річній програмі Організації економічного співробітництва та розвитку. Загальна вартість заходів і заходів, включених до програми, становить 16,5 мільйона євро.

Болгарська опозиція заперечувала проти надання допомоги Україні, оскільки "це завдало б шкоди нашим співвітчизникам у західних передмістях".

"Оскільки кошти на проєкти в Україні не зібрані з тієї простої причини, що на території країни наразі тривають воєнні дії, ці 60 тисяч євро взяті з Босілеграда та інших болгарських громад і пожертвувані Україні, щоб Болгарська держава могла напружитися на один параметр, за яким можна стати членом ОЕСР", - заявив депутат Павло Мітова з "Є такий народ".

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - міжурядова економічна організація, до якої входять 35 країн-членів, заснована 1961 року для стимулювання економічного прогресу та світової торгівлі.

Допомога Болгарії Україні

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

У липні минулого року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складу Міністерства внутрішніх справ.

У грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.

Однак пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.

А 28 лютого Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні, до якої увійшли БТРи.

Вже в березні Болгарія відправила Україні перші 30 вагонів із бронетранспортерами.

Варто зазначити, що болгарська допомога Україні вже становила 47 мільйонів євро.