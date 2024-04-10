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Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні
17:35 10.04.2024 |
Національні збори Болгарії схвалили фінансову допомогу Україні в розмірі 60 тисяч євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.
Кошти підуть на участь у 4-річній програмі Організації економічного співробітництва та розвитку. Загальна вартість заходів і заходів, включених до програми, становить 16,5 мільйона євро.
Болгарська опозиція заперечувала проти надання допомоги Україні, оскільки "це завдало б шкоди нашим співвітчизникам у західних передмістях".
"Оскільки кошти на проєкти в Україні не зібрані з тієї простої причини, що на території країни наразі тривають воєнні дії, ці 60 тисяч євро взяті з Босілеграда та інших болгарських громад і пожертвувані Україні, щоб Болгарська держава могла напружитися на один параметр, за яким можна стати членом ОЕСР", - заявив депутат Павло Мітова з "Є такий народ".
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - міжурядова економічна організація, до якої входять 35 країн-членів, заснована 1961 року для стимулювання економічного прогресу та світової торгівлі.
Допомога Болгарії Україні
Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.
У липні минулого року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складу Міністерства внутрішніх справ.
У грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.
Однак пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.
А 28 лютого Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні, до якої увійшли БТРи.
Вже в березні Болгарія відправила Україні перші 30 вагонів із бронетранспортерами.
Варто зазначити, що болгарська допомога Україні вже становила 47 мільйонів євро.
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