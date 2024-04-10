Фінансові новини
- |
- 10.04.24
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Визначені дата та місце українського Саміту миру у Швейцарії
17:30 10.04.2024 |
Уряд Швейцарії проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні - так званий Саміт миру - у середині червня.
Про це повідомив швейцарський департамент закордонних справ, деталі повідомлення наводить видання Blick, пише "Європейська правда".
Очікують, що конференція відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, 15 і 16 червня.
Зустріч має стати платформою для діалогу на високому рівні про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН, каже швейцарське МЗС.
Конференція повинна створити спільне розуміння рамок, які сприятимуть досягненню цієї мети. Вона також повинна розробити конкретну дорожню карту для участі Росії в мирному процесі.
Однак, як вказує департамент закордонних справ, є ще багато невідомих моментів. Поки що невідомо, які країни візьмуть участь у саміті.Очікують, що запрошення надішлють 80-100 державам.
Росія заявила, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії.
В Офісі президента України заявляють, що Росія, яка порушує всі міжнародні правила та гуманітарні норми, не буде учасницею першого глобального Саміту миру.
Швейцарія погодилась організувати Саміт миру на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Британська BAE Systems почне ремонтувати військову техніку в Україні – це перший крок до запуску виробництва
ТОП-НОВИНИ
|Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо мобілізації засуджених
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку
|Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна закрила всі структурні маяки МВФ на березень 2024 р. - глава Мінфіну
|Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні
|Визначені дата та місце українського Саміту миру у Швейцарії
|Україна та Британія підписали нову угоду про оборонну співпрацю
|Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС
|Більшість українців проти виборів до завершення війни і вважає, що вони можуть розколоти суспільство - соцопитування
Бізнес
|Hyundai презентував оновлений Tucson
|OpenAI транскрибувала понад мільйон годин YouTube-відео для навчання GPT-4
|Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ
|Загуглити номер: у застосунку Google Phone тестується нова функція - пошук невідомого номера
|Samsung повертається на вершину світового ринку з продажу смартфонів
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману