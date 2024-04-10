Визначені дата та місце українського Саміту миру у Швейцарії

Уряд Швейцарії проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні - так званий Саміт миру - у середині червня.

Про це повідомив швейцарський департамент закордонних справ, деталі повідомлення наводить видання Blick, пише "Європейська правда".

Очікують, що конференція відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, 15 і 16 червня.

Зустріч має стати платформою для діалогу на високому рівні про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН, каже швейцарське МЗС.

Конференція повинна створити спільне розуміння рамок, які сприятимуть досягненню цієї мети. Вона також повинна розробити конкретну дорожню карту для участі Росії в мирному процесі.

Однак, як вказує департамент закордонних справ, є ще багато невідомих моментів. Поки що невідомо, які країни візьмуть участь у саміті.Очікують, що запрошення надішлють 80-100 державам.

Росія заявила, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії.

В Офісі президента України заявляють, що Росія, яка порушує всі міжнародні правила та гуманітарні норми, не буде учасницею першого глобального Саміту миру.

Швейцарія погодилась організувати Саміт миру на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна.