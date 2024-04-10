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Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС
15:51 10.04.2024 |
Європейська комісія поінформувала Керівний комітет ЄС про виділення Україні в березні 4,5 млрд євро в рамках проміжного фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
Програма надає таку необхідну ліквідність для фінансування функціонування держави, наприклад, виплати заробітної плати, пенсій та надання основних державних послуг, щоб Україна могла продовжувати концентрувати зусилля на перемозі у війні.
"Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов", - ідеться в повідомленні.
50 млрд євро для України
1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility.
Така програма передбачає, що Україна повинна буде виконати низку умов для того, щоб отримувати гроші.
Перші гроші в рамках Ukraine Facility Україна отримала в березні.
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