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АНАЛІТИКА

Артснаряди та дрони. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Артснаряди та дрони. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

 

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до списку увійшли дрони й артилерійські снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Ось повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки:

* гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) - раніше передали дев'ять таких;

* дві машини розмінування WISENT 1 - раніше передали 32 машини;

* шість тисяч снарядів калібру 155 мм - раніше передали 68 тисяч боєприпасів;

* 16 розвідувальних безпілотників Vector - раніше передали 196 одиниць;

* 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun - раніше передали 185 одиниць;

* 30 комплектів засобів протидії дронам - раніше передали 40 одиниць;

* 11 мобільних систем розмінування - раніше передали 9 цих систем;

* три мінних трали - раніше передали 43 таких;

* 70 інфрачервоних камер - раніше передали 330 одиниць;

* 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 - раніше передали 305 одиниць;

* 120 гвинтівок Haenel CR308;

* 24 човнових мотори;

* 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 - раніше передали 15 одиниць;

* 1 мільйон патронів для стрілецької зброї;

* п'ять тисяч детонаторів.

Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних Збройних сил і поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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