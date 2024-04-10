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Артснаряди та дрони. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
14:38 10.04.2024 |
Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до списку увійшли дрони й артилерійські снаряди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
Ось повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки:
* гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) - раніше передали дев'ять таких;
* дві машини розмінування WISENT 1 - раніше передали 32 машини;
* шість тисяч снарядів калібру 155 мм - раніше передали 68 тисяч боєприпасів;
* 16 розвідувальних безпілотників Vector - раніше передали 196 одиниць;
* 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun - раніше передали 185 одиниць;
* 30 комплектів засобів протидії дронам - раніше передали 40 одиниць;
* 11 мобільних систем розмінування - раніше передали 9 цих систем;
* три мінних трали - раніше передали 43 таких;
* 70 інфрачервоних камер - раніше передали 330 одиниць;
* 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 - раніше передали 305 одиниць;
* 120 гвинтівок Haenel CR308;
* 24 човнових мотори;
* 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 - раніше передали 15 одиниць;
* 1 мільйон патронів для стрілецької зброї;
* п'ять тисяч детонаторів.
Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних Збройних сил і поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.
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