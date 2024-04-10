В Україні стало більше тих, хто вважає, що події в країні розвиваються неправильно, - соцопитування

Частка громадян України, які вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, сягнула 38,7% і перевищила частку тих, хто вважає, що події розвиваються правильно (37,7%), свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова 21-27 березня і яке було презентовано на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Водночас із посиланням на аналогічні опитування, що проводилися раніше, зазначається, що попри те, що відсоток громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються правильно, знижувався протягом усього 2023 року, до попереднього опитування в січні 2024 року включно їх було більше, ніж українців із протилежним поглядом.

Вважають, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі в найближчі кілька років, 30,5% опитаних із тенденцією до поступового зниження. Водночас переконаних у неспроможності України подолати всі труднощі лише 10,5% опитаних, але їх відсоток поступово зростає. Також зростає відсоток переконаних, що Україна здатна подолати наявні виклики у більш віддаленій перспективі; у березні 2024 року їх була відносна більшість опитаних - 45,9%.

Оцінка українцями задоволеності своїм життям за 10-бальною шкалою становила 4,9 бала (у січні було 4,7).

Опитування проводили методом face-to-face серед 2020 респондентів віком від 18 років на всіх підконтрольних уряду територіях України, на яких не тривають бойові дії, за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах вибірки та квотного методу відбору респондентів на завершальному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ.