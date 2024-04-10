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Джеймі Даймон
СБУ викрила зловмисників, які мали намір вивезти з України прицільні комплекси до бойових літаків
13:34 10.04.2024 |
Служба безпеки України запобігла спробам нелегального вивезення за межі України високотехнологічного авіаобладнання й затримала двох зловмисників, які намагалися приховано відправити за кордон українські зразки комплектуючих для бойової авіації.
У телеграм-каналі СБУ зазначено, що серед вилученого є обладнання, що входить до прицільної системи винищувачів. "У Кропивницькому затримано місцевого жителя, який планував налагодити міжнародний канал нелегального переправлення за кордон товарів військового призначення. Для першого разу він намагався продати до країни ЄС комплектуючі до оптико-електронної системи наведення винищувачів МіГ-29", - ідеться в повідомленні.
За інформацією української спецслужби, для переправлення посилки за кордон фігурант хотів оформити її через популярний сервіс поштового зв'язку, зазначивши недостовірні дані в митній декларації.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби відправлення авіаобладнання.
За наявними даними, клієнтами фігуранта були перекупники технологічного обладнання, які хотіли перепродати його за вищою ціною.
На Полтавщині, як повідомляють у СБУ, викрито ще одного зловмисника, який планував реалізувати за кордон запчастини до авіаційної техніки. "Передусім мова йшла про комплектуючі до ударних гелікоптерів Мі-24 та корабельних гвинтокрлів Ка-27", - уточнюється в повідомленні.
Щоб знайти клієнтів, зловмисник розміщував рекламні інтернет-оголошення на міжнародних торговельних платформах. У СБУ зазначають, що фігурант знайшов іноземного замовника й підготував для нього поштове відправлення, оформлене як цивільне обладнання. Співробітники СБУ затримали і його під час відправлення посилки.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
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