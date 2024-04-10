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АНАЛІТИКА

СБУ затримала екснардепа Партії регіонів Лук'янова під час спроби втечі з України

11:48 10.04.2024 |

Політика

СБУ затримала екснардепа Партії регіонів Лук&apos;янова під час спроби втечі з України

 

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли втечі з України колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів, який сприяв збройній агресії РФ.

"Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку", - йдеться в повідомленні СБУ в середу.

При цьому в спецслужбі не називають імені затриманого екснардепа.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Владислава Лук'янова, 1964 р. н., який був депутатом Верховної Ради V і VI скликань (2006-2012 рр.). У 2004 році він був заступником керівника виборчого штабу кандидата в президенти Віктора Януковича.

За даними слідства, 2020 року екснардеп став депутатом міської ради Бахмута Донецької області від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя", а після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, як наголошують в українській спецслужбі, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дало змогу російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

"Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію та управляв компанією у віддаленому режимі", - уточнюють в СБУ.

У повідомленні наголошується, що зловмисник розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді податків і зборів. "Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс рф та її окупаційні угруповання, які воюють проти України", - інформують в СБУ.

Крім того, екснардеп публічно виправдовував збройну агресію РФ, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських телеграм-каналів. Згодом він вирішив втекти за кордон.

 

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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