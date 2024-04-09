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АНАЛІТИКА

США передали Україні зброю, яка призначалась єменським хуситам

США передали Україні зброю, яка призначалась єменським хуситам

 

Сполучені Штати передали Україні перехоплену партію стрілецької зброї та патронів, яка призначалась підтримуваним Іраном повстанцям-хуситам у Ємені.

Про це 9 квітня сповістило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

До складу партії, згідно з повідомленням, увійшли понад 5000 автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм.

Зброю вилучили протягом травня 2021 року - лютий 2023 року з чотирьох "бездержавних суден", які мали поставити її від Корпусу вартових ісламської революції Ірану єменським повстанцям-хуситам.

"Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року за позовом Міністерства юстиції про цивільну конфіскацію", - йдеться в повідомленні CENTCOM.

Вашингтон здійснив аналогічну передачу Україні на початку жовтня 2023 року, надавши 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм, які були перехоплені в іранських сил під час перевезення до Ємену.

Але постачання критично важливих артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони зі США в Україну затримали республіканські законодавці, які з минулого року блокують у Конгресі пакет допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів.
 

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