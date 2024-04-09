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США передали Україні зброю, яка призначалась єменським хуситам
17:44 09.04.2024 |
Сполучені Штати передали Україні перехоплену партію стрілецької зброї та патронів, яка призначалась підтримуваним Іраном повстанцям-хуситам у Ємені.
Про це 9 квітня сповістило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда".
До складу партії, згідно з повідомленням, увійшли понад 5000 автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм.
Зброю вилучили протягом травня 2021 року - лютий 2023 року з чотирьох "бездержавних суден", які мали поставити її від Корпусу вартових ісламської революції Ірану єменським повстанцям-хуситам.
"Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року за позовом Міністерства юстиції про цивільну конфіскацію", - йдеться в повідомленні CENTCOM.
Вашингтон здійснив аналогічну передачу Україні на початку жовтня 2023 року, надавши 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм, які були перехоплені в іранських сил під час перевезення до Ємену.
Але постачання критично важливих артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони зі США в Україну затримали республіканські законодавці, які з минулого року блокують у Конгресі пакет допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів.
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