США передали Україні зброю, яка призначалась єменським хуситам

Сполучені Штати передали Україні перехоплену партію стрілецької зброї та патронів, яка призначалась підтримуваним Іраном повстанцям-хуситам у Ємені.

Про це 9 квітня сповістило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

До складу партії, згідно з повідомленням, увійшли понад 5000 автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм.

Зброю вилучили протягом травня 2021 року - лютий 2023 року з чотирьох "бездержавних суден", які мали поставити її від Корпусу вартових ісламської революції Ірану єменським повстанцям-хуситам.

"Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року за позовом Міністерства юстиції про цивільну конфіскацію", - йдеться в повідомленні CENTCOM.

Вашингтон здійснив аналогічну передачу Україні на початку жовтня 2023 року, надавши 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм, які були перехоплені в іранських сил під час перевезення до Ємену.

Але постачання критично важливих артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони зі США в Україну затримали республіканські законодавці, які з минулого року блокують у Конгресі пакет допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів.