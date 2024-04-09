ЗСУ отримали від Литви нову партію командно-штабних машин М577 на базі бронетранспортерів M113

Литва продовжує допомагати Україні, передавши ЗСУ новий пакет військової допомоги.

Збройні Сили України отримали на озброєння чергову партію командно-штабних машин М577. Про це повідомило міністерство оборони Литви. До речі, у 2022 році Литва передала Україні першу партію М577. Скільки всього таких машин отримала українська армія - невідомо.

Для тих, хто не в курсі

K577 - це командно-штабна машина, яка побудована на базі бронетранспортера M113. Це американський БТР, але Литва його купила у Німеччини. У 2016 році Литва закупила 168 командно-штабних машин M577 на суму €1.6 млн. Модернізовану версію M577 можна використовувати для управління самохідними гаубицями Panzerhaubitze 2000.



