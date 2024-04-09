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Потрібно знову ухвалити закон про ленд-ліз, - Волкер
12:48 09.04.2024 |
США не скористалися законом про ленд-ліз, прийнятим навесні 2022 року, для допомоги Україні. Аналогічний закон можна схвалити знову.
Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер.
"Мені також хотілося б побачити нове законодавство, яке дозволяє ленд-ліз. Тому що це мають бути сотні мільярдів, які Україна може зайняти на свій розсуд", - сказав він.
Як зазначив Волкер, постачання зброї згідно із законом про ленд-ліз не було. "Ми ніколи ним не користувалися. Термін дії закону про ленд-ліз закінчився 31 жовтня 2023 року. Його можна було б прийняти повторно, і я вважаю, це було б дуже розумною ідеєю, на додаток до нового пакету допомоги", - додав американський дипломат. .
Ленд-ліз
Закон про ленд-ліз був підписаний президентом США Джо Байденом 9 травня 2022 року. Серед іншого він розширював повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично дозволяє віддавати в борг або лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.
Він дозволяв Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за прискореною процедурою, тобто, не чекаючи спеціального виділення коштів для цього Конгресом США.
Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великобританії та СРСР.
Водночас США не надавали Україні зброю за ленд-лізом, оскільки цього не було потреби. Уся допомога виділялася безкоштовно.
Проте з кінця 2023 року США фактично призупинило допомогу Україні, оскільки пакет допомоги на 60 млрд доларів заблоковано у Палаті представників Конгресу США.
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