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Допомога Україні від США у розмірі 61 млрд доларів буде схвалена вже у квітні, - Волкер
12:24 09.04.2024 |
Додаткову допомогу Україні від США в розмірі 61 млрд доларів буде схвалено у квітні цього року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер.
"Я вважаю, що додаткова допомога Україні становитиме 61 млрд. І я вірю, що її буде схвалено цього місяця. Я помилявся раніше. Я готовий знову помилитися. Але ви, можливо, пам'ятаєте, я був тут, у Києві, у травні минулого року, і мене запитали про запит адміністрації на 15 млрд, і я сказав: ні, буде 60, і це тому, що ніхто не хоче голосувати з цього питання двічі", - заявив він.
Волкер додав, що Вашингтон хоче домогтися схвалення допомоги Україні, а потім займатися президентськими виборами.
"Ми хочемо домогтися цього, а потім проводити президентські вибори. Це буде 60 мільярдів, і це буде тільки один раз голосуватися, а потім у нас будуть президентські вибори", - заявив він.
При цьому Волкер додав, що 80% членів Палати представників США підтримують допомогу Україні.
"Причина в базовій математиці. Вісімдесят відсотків членів Палати представників, як республіканців, так і демократів, підтримують допомогу Україні. Вони хочуть, щоб це сталося. Якщо ви винесете проєкт на розгляд Палати представників, ви отримаєте від трьохсот до трьохсот п'ятдесяти голосів", - підкреслив він.
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