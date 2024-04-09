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НАБУ провело обшуки в Польщі у справі про постачання озброєння за завищеними цінами
11:31 09.04.2024 |
Національне антикорупційне бюро разом із поліцією Польщі у вівторок, 9 квітня, провело обшуки у справі про постачання озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 року - лютому 2023 року. Про це повідомила пресслужба НАБУ.
"Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України. Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває", - розказало НАБУ.
У листопаді 2023 року Громадська антикорупційна рада при Міноборони повідомила, що НАБУ здійснює розслідування щодо польської компанії Alfa Sp. z o.o.
Журналістка Тетяна Ніколаєнко, яка входить до складу цієї ради, у вересні 2023 року опублікувала матеріал, в якому стверджується, що компанія-спецімпортер "Прогрес" поставила Міністерству оборони снаряди за завищеними на 57% цінами, спричинивши втрати $1 млрд. Їх закупили у польської фірми Alfa.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії з Alfa було укладено 12 угод, п'ять з яких довелося оскаржувати в міжнародних судах через зірване постачання.
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