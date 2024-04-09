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АНАЛІТИКА

Україна може стати членом НАТО після завершення війни, - Держдеп США

 

У США заявили, що Україна може вступити у НАТО лише після завершення російсько-української війни, але "це процес, який просувається".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Держдепартаменту США Метью Міллера.

На запитання, чи була дискусія з приводу графіку вступу України в НАТО після нещодавньої заяви генсека Йенса Солтенберга про майбутнє України в Альянсі, Міллер відповів: "Нічого не змінилося щодо схвалення графіку. Це все ще залежить від завершення війни".

"Ми чітко дали зрозуміти, що, зрештою, це процес, який просувається", - додав Міллер.

Нагадаємо, 3 квітня Столтенберг заявив: "Всі члени Альянсу згодні з тим, що Україна стане членом НАТО. Усі члени Альянсу погоджуються з тим, що нам потрібно продовжувати наближати Україну до членства в НАТО".

За даними New York Times, Україна хоче отримати офіційне запрошення до вступу до НАТО. Однак цього не відбудеться на урочистостях, запланованих у Вашингтоні під час саміту Альянсу в липні, тому що, зокрема, США та Німеччина виступають проти початку переговорів.

Натомість віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що запрошення України до НАТО не прив'язане до саміту у Вашингтоні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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