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Лідери Франції та Британії домовились збільшити постачання снарядів і ППО для України
22:54 08.04.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови 8 квітня наголосили на необхідності посилити військову підтримку України.
Про це, як пише "Європейська правда", сповістила канцелярія британського прем'єра.
Як зазначається в повідомленні, Макрон і Сунак погодилися з важливістю "активізації зусиль, спрямованих на те, щоб не допустити перемоги Росії в її агресивній війні проти України".
"Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення поставок боєприпасів, безпілотників та засобів протиповітряної оборони для Збройних сил України", - додали в офісі голови уряду Британії.
Також під час розмови, приуроченої до 120-річчя підписання союзної "Сердечної угоди" між Англією та Францією, лідери обговорили протидію нелегальній міграції, ситуацію на Близькому Сході та майбутній саміт Європейської політичної спільноти, який відбудеться у Британії.
Нагадаємо, у спільній колонці міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та його французький колега Стефан Сежурне спільно закликали союзників зробити ще більше, щоб забезпечити перемогу України над Росією.
Як відомо, глава МЗС Британії цього тижня вирушить з візитом до Вашингтона та планує під час нього переконувати членів Конгресу нарешті проголосувати за виділення фінансування на подальшу підтримку України.
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