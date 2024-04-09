«Їхня боротьба – наша боротьба». Глава JPMorgan закликав США не кидати Україну

Джеймі Даймон, гендиректор найбільшого американського банку JPMorgan Chase, закликав США не залишати Україну без допомоги. Його щорічне звернення до акціонерів, опубліковане у понеділок, починається з теми України та закінчується нею.

Він нагадав, що у небезпечні періоди історії, коли існували серйозні загрози для американських союзників та інших демократичних держав, лідери США словами та діями надихали американський народ встати на допомогу та захистити їх.

"Залишатися осторонь під час зіткнення автократії та демократії, диктатури та свободи - просто не варіант для сучасної Америки. Україна - передова лінія демократії. Якщо війна піде погано для України, можливий розкол Pax Americana [Американський світ], що стане катастрофою для всього вільного світу", - йдеться у зверненні Даймона.

"Боротьба України - це наша боротьба, і забезпечення їхньої перемоги - це забезпечення America First [Америка понад усе]. Надзвичайно важливо, щоб наші національні лідери пояснили американському народу, що саме поставлено на карту, і надали потужні аргументи - з завзяттям, послідовністю та чіткістю - на користь нашої твердої, стійкої відданості виживанню України стільки, скільки це буде потрібно (а це може зайняти роки)", - написав банкір.

Даймон наголосив, що допомога Україні потрібна негайно, і звернув увагу на те, що значна частина грошей насправді виділяється не Україні, а залишиться у США й піде на закупівлю американської зброї та американського обладнання.

"Наша допомога йде на користь не лише Україні, але й американських виробників. Вона сприяє відновленню нашого військово-промислового потенціалу для наступного покоління", - заявив Даймон.

Він вважає, що поразка України (а також неспроможність встановити мир на Близькому Сході) загрожує самому існуванню Заходу. Вона може призвести до розколу й ослаблення військових та економічних союзів, занепаду американської економіки й втрати доларом статусу резервної валюти.

Даймон сподівається, що до цього не дійде, і США підтвердять слова, як вважається, Вінстона Черчилля: "Американці завжди находять правильне рішення. Після того, як перепробують всі інші".

"Я хочу і сподіваюся побачити книгу "Як Захід переміг". Як Америка, як і раніше в бурхливі часи історії, прийняла виклик, коли в Україні й на Близькому Сході тривали війни, а страхи західного світу зростали. Як Америка об'єдналася з союзниками, щоб сформувати союзи, необхідні для того, щоб зберегти світ для свободи та демократії", - написав він.