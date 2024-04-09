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АНАЛІТИКА

«Рамштайн»: Естонія та Люксембург оголосили про нові внески в ІТ-коаліцію

 

Так звана ІТ-коаліція в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") сформувала експертні підгрупи, а двоє її учасниць - Естонія та Люксембург - оголосили про нові фінансові внески.

Як пише "Європейська правда", про це йшлось на другому засіданні керівної групи ІТ-коаліції в Люксембурзі, про яке Міністерство оборони України повідомило 8 квітня.

У засіданні групи взяли участь 11 країн-учасниць ІТ-коаліції, а також представники семи країн-спостерігачів, Європейського Союзу та НАТО. Вони обговорили статус закупівель та пріоритетів на цей рік, а також дорожню карту планування закупівель.

"У найближчий час можемо очікувати, що до нас приєднаються ще більше країн, а також на додаткові внески та перші поставки обладнання для України", - сказала заступниця міністра оборони Естонії з планування політики Туулі Дунетон.

Також, додають у Міноборони, керівна Група ІТ-коаліції створила чотири тематичні експертні групи для обміну експертизою, а кілька країн - зокрема Естонія та Люксембург - оголосили про подальші фінансові внески.

ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її метою є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки.

До неї приєднались Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Крім того, Велика Британія завершила приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання декларації про наміри.

У лютому держави-учасниці коаліції завершили підписання шестирічної угоди про співпрацю.
 

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