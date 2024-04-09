Фінансові новини
- |
- 09.04.24
- |
- 02:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський про мобілізацію – закон буде найближчими днями, але вичищати його не можна
09:34 08.04.2024 |
Парламент має проголосувати за закон про мобілізацію найближчими днями. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телемарафону 6 квітня.
У Раді називають дати - 10 або 11 квітня.
"Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально - те, що вони роблять", - сказав Зеленський.
Він розкритикував депутатів, які, на його думку, затягують ухвалення законопроєкту та намагаються прибрати з нього всі норми, які викликають громадський резонанс.
Чотирьох місяців, вважає президент, достатньо, щоб обговорити всі спірні питання.
"Депутати повинні заспокоїтися і не чекати оплесків щодо свого популізму. І тому вичищати закон не можна. Потрібно дивитися на нього реально. Він має бути робочим законом, який спрацює, інакше за резерви відповідатиме тоді не військове командування держави, а парламент України", - сказав президент.
За його словами, російська пропаганда спрацювала і питання мобілізації почало ділити суспільство на тих, хто "за" і тих, хто "проти", на військових та цивільних.
Президент Володимир Зеленський вважає, що російській пропаганді вдалося посіяти сумнів на Заході щодо надання допомоги Україні через зволікання з мобілізацією.
"Вони (росіяни - Ред.) порушили на Заході питання так, що сьогодні Захід запитує нас: а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то навіщо вам допомога? - сказав він.
Зеленський зазначив, що цю помилку потрібно виправляти, і він у щоденних розмовах із лідерами світу пояснює, що мобілізація в Україні йде, зміни до законодавства щодо мобілізації будуть проголосовані.
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію 25 грудня 2023 року.
29 березня комітет Ради з питань нацбезпеки завершив розгляд понад 4 тис. поправок до законопроєкту.
За даними депутата Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослава Железняка, Рада планує розглянути законопроєкт про мобілізацію 10-11 квітня.
Не 500 тисяч
Україна має суттєві проблеми з мобілізацією, на фронті не вистачає людей.
Минулого року президент казав, що до війська в 2024 році мають залучити 500 тисяч людей.
У Міноборони України говорили, що пів мільйона мобілізованих потрібні передусім для того, щоб замінити 330 тисяч виснажених військових на фронті, а решта - щоб поповнити втрати та закрити інші військові потреби.
Згодом міноборони заявили, що потреба в людях дещо зменшилась.
Олександр Сирський у своєму першому інтервʼю на посаді головнокомандувача ЗСУ також сказав, що після перегляду внутрішніх ресурсів цифру у 500 тисяч суттєво знизили.
Нещодавно президент заявляв, що Україні складно боротися з російською армією через дефіцит артилерії та снарядів до неї.
Зеленський вважає, що Україна зараз не готова відбити ще один великий російський наступ, який очікують наприкінці травня або в червні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради визначив штрафи за ухиляння від мобілізації
|У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України
|ОГП розслідує інцидент з ТЦК і журналістом «Слідства.інфо»
|Реформа БЕБ: Комітет cхвалив нову редакцію законопроєкту, але без зауважень бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення
|Регулятор виступив проти заборони онлайн-казино для військових. Пропонує альтернативу
|Україна домовилася про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною
|Комітет Ради визначив штрафи за ухиляння від мобілізації
|У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України
|Лідери Франції та Британії домовились збільшити постачання снарядів і ППО для України
Бізнес
|За розширені оновлення безпеки Windows 10 компаніям доведеться платити від $61 за перший рік
|Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок
|Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину
|BMW показала майбутнє кросоверів – Vision Neue Klasse X
|Mercedes представив оновлений G-Class
|Середня зарплата новачків в IT складає $600 — статистика
|Ексклюзивів буде менше: новий керівник PlayStation вступив на посаду і реалізовуватиме нову бізнес-стратегію компанії