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АНАЛІТИКА

Зеленський про мобілізацію – закон буде найближчими днями, але вичищати його не можна

09:34 08.04.2024 |

Політика

Парламент має проголосувати за закон про мобілізацію найближчими днями. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телемарафону 6 квітня.

У Раді називають дати - 10 або 11 квітня.

"Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально - те, що вони роблять", - сказав Зеленський.

Він розкритикував депутатів, які, на його думку, затягують ухвалення законопроєкту та намагаються прибрати з нього всі норми, які викликають громадський резонанс.

Чотирьох місяців, вважає президент, достатньо, щоб обговорити всі спірні питання.

"Депутати повинні заспокоїтися і не чекати оплесків щодо свого популізму. І тому вичищати закон не можна. Потрібно дивитися на нього реально. Він має бути робочим законом, який спрацює, інакше за резерви відповідатиме тоді не військове командування держави, а парламент України", - сказав президент.

За його словами, російська пропаганда спрацювала і питання мобілізації почало ділити суспільство на тих, хто "за" і тих, хто "проти", на військових та цивільних.

Президент Володимир Зеленський вважає, що російській пропаганді вдалося посіяти сумнів на Заході щодо надання допомоги Україні через зволікання з мобілізацією.

"Вони (росіяни - Ред.) порушили на Заході питання так, що сьогодні Захід запитує нас: а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то навіщо вам допомога? - сказав він.

Зеленський зазначив, що цю помилку потрібно виправляти, і він у щоденних розмовах із лідерами світу пояснює, що мобілізація в Україні йде, зміни до законодавства щодо мобілізації будуть проголосовані.

Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію 25 грудня 2023 року.

29 березня комітет Ради з питань нацбезпеки завершив розгляд понад 4 тис. поправок до законопроєкту.

За даними депутата Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослава Железняка, Рада планує розглянути законопроєкт про мобілізацію 10-11 квітня.

Не 500 тисяч

Україна має суттєві проблеми з мобілізацією, на фронті не вистачає людей.

Минулого року президент казав, що до війська в 2024 році мають залучити 500 тисяч людей.

У Міноборони України говорили, що пів мільйона мобілізованих потрібні передусім для того, щоб замінити 330 тисяч виснажених військових на фронті, а решта - щоб поповнити втрати та закрити інші військові потреби.

Згодом міноборони заявили, що потреба в людях дещо зменшилась.

Олександр Сирський у своєму першому інтервʼю на посаді головнокомандувача ЗСУ також сказав, що після перегляду внутрішніх ресурсів цифру у 500 тисяч суттєво знизили.

Нещодавно президент заявляв, що Україні складно боротися з російською армією через дефіцит артилерії та снарядів до неї.

Зеленський вважає, що Україна зараз не готова відбити ще один великий російський наступ, який очікують наприкінці травня або в червні.
 

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