Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У попередньому порядку денному засідання Ради наступного тижня - законопроєкт про мобілізацію

17:33 05.04.2024 |

Політика

 

Верховна Рада наступного тижня може розглянути в другому читанні законопроєкт про мобілізацію, повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

"Надіслали попередній порядок денний на найближчий пленарний тиждень (10-11 квітня). Із законів тільки три питання: мобілізація (№10449), законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс і Кодекс про адміністративні правопорушення за порушення щодо мобілізації (№10379), законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб (№11079-1)", - написав Железняк у п'ятницю в телеграм-каналі.

У наступному пості в телеграмі Железняк зазначив, що до другого читання законопроєкту про мобілізацію ще немає остаточної порівняльної таблиці і комітет національної безпеки, оборони та розвідки продовжує працювати над законопроєктом.

"Комітет цей тиждень працює і, можливо, лише завтра (в суботу) буде фінальне засідання, де схвалять і комітетські правки, і всю таблицю до другого читання", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів про окремі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,8437
  0,1764
 0,45
EUR
 1
 42,0910
  0,2575
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8480  0,15 0,38 39,4004  0,11 0,28
EUR 42,1560  0,07 0,16 42,9188  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8500  0,15 0,38 38,8600  0,16 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес