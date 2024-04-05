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АНАЛІТИКА

«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука зробити публічними засідання погоджувальної ради ВР

14:46 05.04.2024 |

Політика

 

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука зробити публічними засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Ми відправили запит голові Верховної Ради, до нього долучилися депутати різних фракцій із вимогою зробити погоджувальні ради публічними", - сказала Геращенко на брифінгу в п'ятницю.

Вона додала, що ці засідання можна записувати, а потім викладати на інтернет-ресурсах Верховної Ради, "як відбувалися ці ради, які рішення там ухвалювали, хто який порядок денний відстоював".

"Люди хочуть знати, як формується порядок денний і чому саме ці чи інші законопроєкти виносять на розгляд", - наголосила народна депутатка.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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