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«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука зробити публічними засідання погоджувальної ради ВР
14:46 05.04.2024 |
Фракція "Європейська солідарність" вимагає від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука зробити публічними засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.
"Ми відправили запит голові Верховної Ради, до нього долучилися депутати різних фракцій із вимогою зробити погоджувальні ради публічними", - сказала Геращенко на брифінгу в п'ятницю.
Вона додала, що ці засідання можна записувати, а потім викладати на інтернет-ресурсах Верховної Ради, "як відбувалися ці ради, які рішення там ухвалювали, хто який порядок денний відстоював".
"Люди хочуть знати, як формується порядок денний і чому саме ці чи інші законопроєкти виносять на розгляд", - наголосила народна депутатка.
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