Фінансові новини
- |
- 05.04.24
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Литва закупить для України близько 3 тис. FPV-дронів власного виробництва - прем'єр
12:20 05.04.2024 |
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявляє, що Литва закупить для України близько 3 тисяч литовських FPV-безпілотників на EUR2 млн.
"На сьогодні Литва надала Україні понад EUR1 млрд допомоги, половина з якої - це військова допомога", - сказала Шимоніте на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у п'ятницю.
Вона також зазначила, що Литва спрямувала EUR35 млн на закупівлю боєприпасів за чеською ініціативою.
"Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно на EUR2 млн через міністерство оборони близько 3 тис. литовських безпілотників FPV, які, сподіваюся, мають прийти на фронт цього року", - заявила глава литовського уряду.
Також, за словами Шимоніте, Литва розпочинає програму реабілітації поранених українських військовослужбовців, а також сприятиме розбудові відповідної інфраструктури у Львові, Житомирі та Дніпрі, на що спрямує із різних джерел близько EUR15 млн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
|ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів
|Україна уклала безпекову угоду з Фінляндією
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Литва закупить для України близько 3 тис. FPV-дронів власного виробництва - прем'єр
|У НАТО оцінили прогрес у виконанні Україною плану реформ для членства на 2024 рік
|Міноборони про інтеграцію до НАТО: з початку року прийнято понад 50 стандартів
|Португалія більше не вагається щодо вступу України до ЄС – новий глава МЗС
|Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами
|Газова справа Онищенка: екснардепа засудили до 15 років за ґратами
Бізнес
|Xiaomi не збирається випускати свій електрокар SU7 за межами Китаю
|ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації
|Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона не працює
|OpenAI оголосила про нову технологію клонування голосу з 15-секундного аудіо
|Ілон Маск представив оновленого ШІ Grok-1.5
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів