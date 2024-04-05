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АНАЛІТИКА

У НАТО оцінили прогрес у виконанні Україною плану реформ для членства на 2024 рік

 

У Північноатлантичному Альянсі бачать "конкретні кроки" української влади у впровадженні адаптованої Річної національної програми (аРНП) - плану реформ на 2024 рік, покликаного наблизити Київ до членства в НАТО.

Про це журналістам на умовах анонімності розповів посадовець НАТО, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Співрозмовник вказав, що наразі минули лише три місяці з початку роботи України над виконанням аРНП, і коментувати зміст самих реформ варто українській стороні.

"Але з нашого погляду ми бачимо дуже цілеспрямовані, узгоджені зусилля з впровадження реформ у секторі безпеки і оборони, зокрема щодо конкретних пріоритетних реформ, які ми визначили для України як дуже важливі", - додав посадовець.

До таких реформ він відніс демократичний контроль над Збройними силами, реформи у сфері верховенства права, а також реформи, пов'язані з оперативною сумісністю і зближенням з Альянсом.

"Ми бачили конкретні плани різних міністерств щодо просування цієї роботи. І ми сподіваємося також підтримати Україну в її подальшій імплементації. Ми проводимо консультації з українською владою, де вони інформують нас про хід реформ, і ми продовжуємо обмінюватися думками", - зазначив представник НАТО.

Нагадаємо, що адаптована Річна національна програма стала інструментом оцінки з боку НАТО прогресу на шляху України до членства за підсумками саміту у Вільнюсі в липні 2023 року. Тоді Альянс вирішив скасувати один із проміжних етапів на цьому шляху - надання Плану дій щодо членства (ПДЧ).

У листопаді 2023 року Україна та НАТО домовились про оновлення Річної національної програми до концептуального документа з коротким переліком реформ у секторах безпеки, оборони, антикорупції та цивільного захисту.
 

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